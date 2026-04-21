’Generazione S’ il Sassuolo fa scuola Duecento i dirigenti a confronto

di Stefano Fogliani SASSUOLO Si è tenuto nel pre partita di Sassuolo-Como, al Mapei Stadium il convegno di Generazione S dal tema: ‘Il calcio del futuro: tra modelli, idee e responsabilità’. L’evento, che ha coinvolto oltre 200 dirigenti delle società affiliate al Sassuolo tramite il progetto ‘Generazione S’, ha cercato di fare un quadro del momento attuale del calcio italiano, tentando di proiettarsi verso il futuro del pallone. Ad aprire l’evento, la giornalista Chiara Icardi ha invitato sul palco l’amministratrice delegata di Mapei e vicepresidente del Sassuolo Veronica Squinzi che ha accolto le oltre 70 società affiliate presenti: " Generazione S – ha detto – nasce come progetto educativo, non solo sportivo, e vuole insegnare a ragazzi e bambini valori come l’impegno, la meritocrazia e il lavoro di squadra.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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