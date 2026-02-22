Generazione AI fa tappa al liceo Volta e accende il confronto sull’intelligenza artificiale

Una presentazione sulla Generazione AI ha coinvolto gli studenti del liceo Volta, portando all’attenzione il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale nelle loro vite. La causa principale è la diffusione rapida di nuove tecnologie che influenzano la didattica e le decisioni future dei giovani. Durante l’incontro, gli studenti hanno posto domande e discusso su come l’AI possa cambiare il mondo del lavoro. La giornata si conclude con l’interesse vivo tra i partecipanti.

Grande interesse tra i più giovani per l'argomento trattato. L'intervento dell'avv. Riccardo Tripepi, presidente dell'associazione Tgweb AI L'intelligenza artificiale incide sempre di più sulla formazione, sull'informazione e sulle scelte professionali dei più giovani. L'iniziativa si è inserita all'interno del percorso dedicato all'orientamento nell'ottica dell'importanza che le nuove tecnologie rivestono nel mondo del lavoro. Ad aprire l'incontro è stata la prof.ssa Borrello che, nel portare i saluti della dirigente scolastica Maria Rosa Monterosso, ha richiamato la visione e l'indirizzo culturale fortemente voluti dalla dirigente, sottolineando come il confronto con l'intelligenza artificiale rappresenti una sfida centrale per una scuola a vocazione scientifica.