Duecento anni fa nasceva il prete amico dei briganti

Lunedì scorso a Cagli, l’Università Libera Itinerante ha ricordato i duecento anni dalla nascita di don Donnino Simoncelli, il parroco di Monte Scatto che ancora oggi fa parlare di sé. Edmondo Luchetti ha spiegato come, oltre a essere stato un sacerdote, Simoncelli fosse anche un alleato dei briganti, protettore della banda Grossi. La figura di questo prete, che visse tra il 1826 e il 1890, continua a dividere gli storici e gli abitanti della zona.

Nella sezione dell’Unilit (Università Libera Itinerante) di Cagli lunedì scorso lo studioso di storia locale Edmondo Luchetti ha tenuto una lezione sulla figura di don Donnino Simoncelli (1826 – 1890) nel bicentenario della nascita, parroco di Monte Scatto (Cagli) ma ricordato soprattutto per essere stato sostenitore e fidato protettore della ben nota banda Grossi. "Don Donnino Simoncelli, per un motivo, e la banda Grossi per un altro: ha spiegato Luchetti – ovvero l’uno a parole e l’altro con il piombo, avversarono apertamente il nuovo ordine politico nato con l’unificazione dell’Italia sulle ceneri dei vecchi Stati pre unitari, ma la storia aveva preso ormai una direzione che né Grossi né don Donnino con le loro azioni potevano ne fermare né cambiare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Duecento anni fa nasceva il prete amico dei briganti" Approfondimenti su Donnino Simoncelli 229 anni fa nasceva la bandiera italiana: Lugo celebra Compagnoni, uno dei 'padri' del Tricolore Il 7 gennaio si ricorda il 229° anniversario della nascita della bandiera italiana. Settant’anni fa nasceva il Trebbo poetico Settant’anni fa, il 7 gennaio 1956, nacque ufficialmente il ‘Trebbo poetico’. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Donnino Simoncelli Argomenti discussi: Duecento anni fa nasceva il prete amico dei briganti. Duecento anni fa nasceva il prete amico dei brigantiLo studioso Edmondo Luchetti ha ricostruito la vita di don Donnino Simoncelli. Applaudita lezione all’Unilit di Cagli, dove si è parlato di Risorgimento. msn.com A Mosca la nevicata più abbondante in oltre duecento anni x.com ETICHETTE SVILUPPATE AL VINO Per celebrare i suoi duecento anni di storia, la cantina canadese Henry of Pelham sceglie una strada che unisce memoria e sperimentazione visiva. Nasce così Developed Through Time, un progetto che trasforma il vino ste - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.