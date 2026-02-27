Si parla dei comportamenti problema nei disturbi dello spettro autistico | a Balestrate la presentazione del libro

Venerdì 6 marzo, alle ore 11, a Balestrate, all'Istituto comprensivo "rett. F. Evola" in via Bommarito 14, si terrà la presentazione del libro di Matteo Maccione, dedicato ai comportamenti problema nei disturbi dello spettro autistico. L'incontro si svolgerà all'interno dell'iniziativa "Radici di donna. futuro di comunità", il calendario di eventi culturali promosso in occasione della Giornata Internazionale della Donna, che dal 2 all'8 marzo animerà il territorio con momenti di confronto, arte e approfondimento. Il volume, "Le miniguide dei comportamenti problema nei disturbi dello spettro autistico – SOS Aggressività", affronta un tema delicato e attuale: l'aggressività nei bambini e nei ragazzi con disturbo dello spettro autistico.