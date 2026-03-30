Sanita’ | Bambino Gesu’ disturbi dello spettro autistico l’importanza della diagnosi

Negli ultimi anni, in Italia si è osservato un aumento delle diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico (ASD), un fenomeno che segue le tendenze riscontrate anche in altri paesi. La diagnosi precoce di questa condizione è considerata fondamentale per avviare interventi tempestivi e adeguati. La struttura pediatrica presso il nosocomio ha segnalato un incremento di casi di bambini con questa condizione.

Negli ultimi anni, l’Italia ha registrato un aumento significativo delle diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico (Asd), un fenomeno che si allinea con le tendenze osservate a livello internazionale. Secondo i dati più recenti forniti dall’Istituto Superiore di Sanità, la prevalenza stimata di questo disturbo si attesta attorno a 1 bambino su 77, con una maggiore incidenza riscontrata nei maschi rispetto alle femmine, interessando circa 500.000 persone. Questo quadro è stato delineato dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Sinpia) e dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, che si celebra il 2 aprile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Sanita’: Bambino Gesu’, disturbi dello spettro autistico, l’importanza della diagnosi Articoli correlati Leggi anche: (Aidem) Disturbi dello Spettro Autistico a scuola: diagnosi, interventi educativi e didattica inclusiva (Corso online accreditato MIM) Leggi anche: Disturbi del neurosviluppo, al convegno a Palermo Gilistro (M5S) lancia l’allarme: “Un bambino su 37 con disturbi dello spettro autistico, serve subito una cabina di regia regionale” Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bambino Gesu Temi più discussi: Malattia di Still. Nel sangue la molecola ‘spia’ che predice il futuro della rara malattia reumatologica dei bambini. Lo studio del Bambino Gesù; Terapia intensiva pediatrica in Sardegna. Accordo tra Brotzu e Bambin Gesù; 53mila pugliesi fuori regione per curarsi. Fratelli d'Italia: Non per scelta ma perché costretti, Decaro non punti il dito ma rimetta in piedi la sanità regionale; 53mila pugliesi costretti a curarsi fuori regione, FdI attacca. Sanita’: Bambino Gesu’, disturbi dello spettro autistico, l’importanza della diagnosiNegli ultimi anni, l’Italia ha registrato un aumento significativo delle diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico (Asd), un fenomeno che si allinea con le tendenze osservate a livello internaziona ... romadailynews.it Malattia di Still. Nel sangue la molecola ‘spia’ che predice il futuro della rara malattia reumatologica dei bambini. Lo studio del Bambino GesùUna proteina del sistema immunitario indica i pazienti a rischio di forme gravi e persistenti della patologia che colpisce soprattutto l’età pediatrica e si manifesta con febbre molto ... quotidianosanita.it Al via la raccolta fondi attraverso la For Funding di Intesa Sanpaolo. Il progetto è sviluppato in collaborazione con l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e il Policlinico Gemelli - facebook.com facebook