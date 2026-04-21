Due gemelline siamesi sono state separate in un intervento durato circa 40 ore, conclusosi con il salvataggio di una di loro. Le bambine sono arrivate in Italia all'inizio del 2024 e, dopo un periodo di preparazione, l'operazione è stata eseguita nel 2025 da un team composto da numerosi specialisti. L'intervento ha coinvolto varie fasi e competenze mediche specifiche.

Un intervento di 40 ore al San Gerardo di Monza per separare le gemelline siamesi provenienti dal Senegal, un lungo processo che ha permesso di salvare la vita della piccola D., mentre la sorellina purtroppo non ce l'ha fatta., Ora la piccola D. sta meglio e ha già iniziato un percorso di riabilitazione che fino a pochi mesi fa sembrava impossibile. La sua storia e quella della sorellina T. è una storia che attraversa continenti, competenze e destini. Le due bambine, nate in Senegal, erano unite da una fusione cranio-encefalica tra le più rare e complesse mai documentate: ossa, tessuti cerebrali, vasi sanguigni intrecciati in un'unica struttura.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Gemelline siamesi separate in un intervento di 40 ore: una si salva

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