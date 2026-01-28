LIVE Sinner-Shelton 6-3 6-4 2-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’americano si salva da 15-40

Sinner e Shelton stanno giocando una partita intensa. Sinner conquista il primo set 6-3, poi vince anche il secondo 6-4. Shelton si sta difendendo con tutte le sue forze, ora è 2-3 nel terzo set, e ha appena salvato due palle break, compresa una da 15-40. La partita è aperta e il pubblico è in piedi, aspettando di vedere se il giovane italiano riuscirà a chiudere l’incontro o se l’americano troverà il modo di reagire.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 In rete la smorzata in uscita dal servizio di Sinner. 15-0 Profondo il dritto incrociato di Sinner. Shelton tenta di uscire dallo scambio cambiando con il rovescio lungolinea che termina in corridoio 2-3 Gioco Shelton: nastro e riga per l’americano che in questo modo manda Sinner lontano dal campo per poi chiudere con una smorzata. A-40 Shelton gioca una buona prima volee sul passante al corpo di Sinner e poi chiude con un’ottima stop volley Seconda 40-40 In rete il rovescio dell’italiano, sorpreso dal colpo centrale e senz’angolo di Shelton. Scoccano le due ore di gioco 30-40 Corto il dritto di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Shelton 6-3, 6-4, 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’americano si salva da 15-40 Approfondimenti su Australian Open LIVE Sinner-Shelton, Australian Open 2026 in DIRETTA: da disinnescare il bombardiere americano LIVE Musetti-Collignon 4-6, 1-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro si salva da 15-40 Segui in tempo reale il match tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ben Shelton v Ugo Humbert Extended Highlights | Australian Open 2026 First Round Ultime notizie su Australian Open Argomenti discussi: Sinner-Shelton, il quarto di finale LIVE alle 9; LIVE Sinner-Shelton, Australian Open 2026 in DIRETTA: da disinnescare il bombardiere americano; Sinner-Shelton: orario e dove vedere in tv e streaming gli Australian Open in tempo reale; Quarto di finale | Shelton - Sinner in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Sinner-Shelton 6-3, 6-4, 2-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 15-30 Splendida risposta di dritto di Sinner sulla prima a 215 km/h. L'italiano trova gli ultimi ... oasport.it Sinner-Shelton in diretta LIVE 6-3 6-4 1-2: Jannik vince anche il secondo setSinner sfida Shelton nei quarti di finale degli Australian Open 2026: il campione in carica cerca il terzo trionfo consecutivo a Melbourne ... fanpage.it #AO26 #Sinner in campo contro #Shelton ai quarti di finale degli #AustralianOpen. In corso il secondo set, Jannik ha vinto il primo per 6-3. Il vincitore se la vedrà in semifinale contro #Djokovic, che poche ore fa ha vinto a tavolino grazie al ritiro di #Musetti. " - facebook.com facebook #AO26 #Sinner in campo contro #Shelton ai quarti di finale degli #AustralianOpen. In corso il secondo set, Jannik ha vinto il primo per 6-3. Il vincitore se la vedrà in semifinale contro #Djokovic, che poche ore fa ha vinto a tavolino grazie al ritiro di #Musetti F x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.