LIVE Sinner-Shelton 6-3 6-4 2-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’americano si salva da 15-40

Da oasport.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sinner e Shelton stanno giocando una partita intensa. Sinner conquista il primo set 6-3, poi vince anche il secondo 6-4. Shelton si sta difendendo con tutte le sue forze, ora è 2-3 nel terzo set, e ha appena salvato due palle break, compresa una da 15-40. La partita è aperta e il pubblico è in piedi, aspettando di vedere se il giovane italiano riuscirà a chiudere l’incontro o se l’americano troverà il modo di reagire.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 In rete la smorzata in uscita dal servizio di Sinner. 15-0 Profondo il dritto incrociato di Sinner. Shelton tenta di uscire dallo scambio cambiando con il rovescio lungolinea che termina in corridoio 2-3 Gioco Shelton: nastro e riga per l’americano che in questo modo manda Sinner lontano dal campo per poi chiudere con una smorzata. A-40 Shelton gioca una buona prima volee sul passante al corpo di Sinner e poi chiude con un’ottima stop volley Seconda 40-40 In rete il rovescio dell’italiano, sorpreso dal colpo centrale e senz’angolo di Shelton. Scoccano le due ore di gioco 30-40 Corto il dritto di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sinner shelton 6 3 6 4 2 3 australian open 2026 in diretta l8217americano si salva da 15 40

© Oasport.it - LIVE Sinner-Shelton 6-3, 6-4, 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’americano si salva da 15-40

Approfondimenti su Australian Open

LIVE Sinner-Shelton, Australian Open 2026 in DIRETTA: da disinnescare il bombardiere americano

LIVE Musetti-Collignon 4-6, 1-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro si salva da 15-40

Segui in tempo reale il match tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ben Shelton v Ugo Humbert Extended Highlights | Australian Open 2026 First Round

Video Ben Shelton v Ugo Humbert Extended Highlights | Australian Open 2026 First Round

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Sinner-Shelton, il quarto di finale LIVE alle 9; LIVE Sinner-Shelton, Australian Open 2026 in DIRETTA: da disinnescare il bombardiere americano; Sinner-Shelton: orario e dove vedere in tv e streaming gli Australian Open in tempo reale; Quarto di finale | Shelton - Sinner in Diretta Streaming | DAZN IT.

live sinner shelton 6LIVE Sinner-Shelton 6-3, 6-4, 2-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 15-30 Splendida risposta di dritto di Sinner sulla prima a 215 km/h. L'italiano trova gli ultimi ... oasport.it

live sinner shelton 6Sinner-Shelton in diretta LIVE 6-3 6-4 1-2: Jannik vince anche il secondo setSinner sfida Shelton nei quarti di finale degli Australian Open 2026: il campione in carica cerca il terzo trionfo consecutivo a Melbourne ... fanpage.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.