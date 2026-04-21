Durante il Consiglio comunale, i Verdi hanno protestato contro la decisione del sindaco di continuare il gemellaggio con Tel Aviv. Dal pubblico sono arrivati cori e insulti, mentre alcuni consiglieri hanno espresso dissenso durante la discussione. La questione ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni cittadini che hanno manifestato il proprio disappunto in aula. La discussione si è concentrata sulla compatibilità della collaborazione con i principi etici e politici della città.

La decisione del sindaco Giuseppe Sala di proseguire il gemellaggio con la città di Tel Aviv, dopo mesi di “mal di pancia” in maggioranza, ha scatenato la protesta dei consiglieri comunali di Europa Verde che si sono messi al centro dell’aula interrompendo la seduta, mostrando la bandiera della Palestina e le magliette con la scritta: "Rispettate il Consiglio comunale. Stop al gemellaggio con Tel Aviv". La Giunta Sala ha infatti deciso di non applicare quanto deciso dall’Aula a ottobre: interrompere il gemellaggio con la città israeliana. Durante la protesta dei consiglieri alcuni attivisti ProPal ma anche esponenti di Avs hanno urlato: "Stop al gemellaggio", "Free Palestine" e "Dimissioni".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gemellaggio contestato con Tel Aviv. Protesta dei Verdi in Consiglio. Dal pubblico le proteste Propal

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