In Consiglio comunale a Milano si è verificato un momento di tensione tra i presenti, con alcuni rappresentanti che hanno espresso dissenso riguardo alla decisione del sindaco di mantenere il gemellaggio con Tel Aviv. La discussione si è concentrata sulla questione, portando a un intervento di protesta da parte di alcuni cittadini e rappresentanti. La discussione sulla collaborazione tra le due città ha suscitato reazioni contrastanti tra i presenti.

È scoppiata la protesta Pro Pal in Consiglio comunale a Milano per la decisione del sindaco Giuseppe Sala di proseguire il gemellaggio con la città di Tel Aviv. A scatenare il dissenso sono stati i consiglieri comunali di Europa Verde che si sono messi al centro dell'aula interrompendo la seduta, mostrando la bandiera della Palestina e le magliette con la scritta, "Rispettate il Consiglio comunale. Stop al gemellaggio con Tel Aviv. Il riferimento è al fatto che non è stato applicato dalla giunta e dal sindaco quanto deciso dall'aula lo scorso ottobre, cioè di interrompere il gemellaggio. Nel pubblico è poi scoppiata la protesta degli attivisti Pro Pal e di Avs, che hanno iniziato a urlare 'Stop al gemellaggiò, 'Free Palestinè e poi 'Dimissionì.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - In Aula a Milano scoppia la protesta proPal contro il gemellaggio con Tel Aviv

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