Blitz dei ProPal a Palazzo Marino | No al gemellaggio tra Milano e Tel Aviv Seduta sospesa Il video

Nel pomeriggio di lunedì, il Consiglio comunale di Milano ha visto una protesta improvvisa che ha interrotto la seduta. I manifestanti, appartenenti ai ProPal, hanno espresso il loro dissenso contro la decisione della giunta di non sospendere il gemellaggio con Tel Aviv. La discussione si è interrotta bruscamente e la seduta è stata temporaneamente sospesa. È stato diffuso un video relativo all’accaduto.

Il Consiglio comunale di Milano si è trasformato in un'arena nel pomeriggio di lunedì, quando la seduta è stata bruscamente interrotta da una protesta scaturita dalla decisione della giunta Sala di non sospendere il gemellaggio con la città israeliana di Tel Aviv."Peggio della destra": strappo.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate In Aula a Milano scoppia la protesta proPal contro il gemellaggio con Tel AvivÈ scoppiata la protesta Pro Pal in Consiglio comunale a Milano per la decisione del sindaco Giuseppe Sala di proseguire il gemellaggio con la città... Leggi anche: Caos a Palazzo Marino per il ricordo di Bossi: "Sdoganò l'odio". Urla e seduta sospesa