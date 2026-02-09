Correnti umide sulle Marcheun' altra settimana di instabilitàe nel weekend aria più fredda

Le Marche si preparano a un’altra settimana di pioggia e maltempo. Le correnti umide provenienti dall’oceano continuano a portare instabilità sulla regione, con giornate sparse di pioggia e temperature che restano sopra le medie di febbraio. Nel weekend, l’aria fredda entrerà in scena, portando un calo dei valori termici e un cambiamento nel clima. La situazione resta difficile per chi deve uscire di casa, tra pioggia e freddo in arrivo.

Arriva anche sulle Marche l'aria caldo-umida oceanica che fluisce sul Mediterraneo e il termometro segna valori superiori rispetto alle medie della prima decade di febbraio. Oggi, lunedì 9 febbraio, alle ore 13 le temperature superavano i 10° C quasi in metà delle circa 130 stazioni di monitoraggio attive nella rete Mir della Protezione civile regionale, con un picco di 13,2 C° registrati a Fermo. Anche domani, martedì 10 febbraio, le temperature previste dalla Protezione civile saranno più o meno su questi valori, con minime tra i 6-7° nelle località non in quota e massime che supereranno in molte zone i 10°, con picchi di 14° ad Ascoli e 15° ad Osimo.

