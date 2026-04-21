Nel 2025, il mercato automobilistico ha visto una crescita significativa nelle vendite di un produttore cinese, che ha superato i 3 milioni di veicoli consegnati, segnando un aumento del 39% rispetto all’anno precedente. Più della metà dei modelli offerti sono elettrificati, con una crescita superiore al 90% rispetto al periodo precedente. Questo dato riflette un cambiamento nel settore verso l’elettrificazione dei veicoli.

Roma, 21 apr. - (Adnkronos) - L'elettrificazione sta cambiando 'pelle' nel mercato automobilistico. Lo conferma l'andamento di Geely Auto che nel 2025 ha superato i 3,02 milioni di veicoli venduti, con una crescita del 39% su base annua. Ancora più significativa la spinta dei veicoli a nuova energia, arrivati a 1,687 milioni di unità, in aumento del 90%. Numeri che raccontano come il mercato non premia più soltanto la promessa dell'innovazione, ma le soluzioni che riescono a trasformarla in qualcosa di concreto. Per anni l'elettrificato è stato raccontato soprattutto come un orizzonte, una direzione, talvolta perfino una posizione culturale. Oggi il quadro è diverso.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Geely, nel 2025 superati i 3 milioni di veicoli venduti (+39%), +90% modelli elettrificati

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