Le auto cinesi dominano il mercato in Europa nel 2025. I marchi provenienti dalla Cina aumentano le vendite, portando in testa citycar elettriche e SUV ibridi. Le classifiche dei modelli più venduti mostrano come i marchi asiatici stiano ormai cambiano il volto del settore automobilistico europeo.

Le auto cinesi sono ormai una realtà anche sul mercato europeo. A confermarlo sono i dati pubblicati da Dataforce, che mostrano come nel 2025 siano state ben 1.144.990 le auto vendute da costruttori cinesi in Unione Europea. Numeri in forte crescita rispetto al 2024, che segnano un deciso aumento del 45,8% in un mercato europeo dell'auto che si è dimostrato in leggera crescita nello scorso anno. A trainare l’espansione cinese nel mercato europeo ci sono alcuni modelli che hanno fatto registrare volumi di vendita particolarmente importanti, imponendosi rapidamente come alternative valide e spesso più economiche rispetto ai competitor dei grandi gruppi del Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mercato auto Ue: i modelli cinesi più venduti nel 2025

A fine 2025 il mercato auto in Europa mostra segnali di ripresa.

Le AUTO CINESI hanno davvero INVASO l’ITALIA nel 2025

Argomenti discussi: Mercato auto UE: il 2025 chiude in positivo, ma non per l’Italia; UNRAE lancia l’allarme: mercato auto UE cresce, Italia resta fanalino; Mercato auto 2025: elettriche al 17,4%, crollano benzina e diesel; Mercato auto Ue 2025: quali sono i 20 modelli più venduti.

Auto, il mercato Ue fa +1,8% nel 2025 e resta lontano dal pre-Covid. Vendite Stellantis in calo di quasi il 5%La quota dell’elettrico sale al 17,4% del mercato Ue, l’ibrido resta leader mentre benzina e diesel crollano. Tesla arretra, Byd accelera e i marchi cinesi guadagnano spazio ... milanofinanza.it

Mercato auto: immatricolazioni in crescita in Europa nel 2025 grazie a elettriche e ibrideIl 2025 è stato un anno positivo per il mercato auto europeo, anche grazie alla forte crescita registrata dalle immatricolazioni di auto elettriche e ibride plug-in. Come sempre, però, all’interno del ... virgilio.it

Mercato dell’auto: nel 2025 vincono le nuove tecnologie. Nonostante la crescita annuale dell’1,8%, le auto BEV sfiorano i due milioni di unità immatricolate. L’ibrido resta la prima scelta dei consumatori: crollano benzina e diesel x.com

Il mercato auto globale cresce, ma non tutti i Paesi avanzano allo stesso ritmo. Nel 2025 le vendite mondiali superano i 90 milioni di unità, con la Cina sempre più dominante e l’India ormai terza forza globale. L’Italia resta nella top 10, ma tra elettrico che fatica - facebook.com facebook