GEDAP piattaforma indisponibile per problemi tecnici

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha annunciato che la piattaforma GEDAP non è accessibile a causa di problemi tecnici temporanei. La piattaforma viene utilizzata dalle amministrazioni pubbliche per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente per i controlli. Attualmente, non sono state fornite indicazioni sui tempi di ripristino del servizio. La situazione è monitorata dalle autorità competenti.

Il Dipartimento della Funzione pubblica comunica la temporanea indisponibilità della piattaforma GEDAP, utilizzata dalle amministrazioni per gli adempimenti legati ai controlli previsti dalla normativa vigente. L’avviso, diffuso sul portale istituzionale Perla PA, segnala un’interruzione dovuta a criticità tecniche. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Problemi su X, la piattaforma di nuovo down: cos'è successoNelle prime ore di questo pomeriggio il social di Elon Musk ha smesso di funzionare correttamente. Concorso dirigenti tecnici, il TAR Lazio chiede chiarimenti sul tasto “conferma” della piattaforma per chiudere la provaIl Tribunale amministrativo regionale del Lazio (come da Ordinanza 2569) ha disposto un approfondimento istruttorio sul funzionamento della...