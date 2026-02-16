Problemi su X la piattaforma di nuovo down | cos' è successo

X, la piattaforma di social media di Elon Musk, è rimasta inattiva per diverse ore a causa di un guasto tecnico. La scheda di stato ha mostrato un'interruzione che ha bloccato l'accesso agli utenti, molti dei quali hanno segnalato di non riuscire a postare o aggiornare i loro profili. La società sta lavorando per risolvere rapidamente il problema e ripristinare il servizio normale.

Brusco down per X, ex Twitter. Per alcune ore il social network di proprietà di Elon Musk non ha funzionato correttamente, impedendo agli utenti di collegarsi. A quanto pare la piattaforma non ha consentito l'accesso e per chi era già collegato non è stato possibile pubblicare dei post, inviare messaggi o consultare le notifiche. Era tutto bloccato. Chi ha tentato di interagire con X si è visto recapitare un messaggio di invito a riprovare in un secondo momento. La situazione è successivamente tornata alla normalità. I problemi non si sono verificati soltanto in Italia, dato che diverse segnalazioni sono arrivate anche dalla Germania, dalla Francia, dal Brasile e dagli Stati Uniti.