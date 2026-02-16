Problemi su X la piattaforma di nuovo down | cos' è successo

Da ilgiornale.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

X, la piattaforma di social media di Elon Musk, è rimasta inattiva per diverse ore a causa di un guasto tecnico. La scheda di stato ha mostrato un'interruzione che ha bloccato l'accesso agli utenti, molti dei quali hanno segnalato di non riuscire a postare o aggiornare i loro profili. La società sta lavorando per risolvere rapidamente il problema e ripristinare il servizio normale.

Brusco down per X, ex Twitter. Per alcune ore il social network di proprietà di Elon Musk non ha funzionato correttamente, impedendo agli utenti di collegarsi. A quanto pare la piattaforma non ha consentito l'accesso e per chi era già collegato non è stato possibile pubblicare dei post, inviare messaggi o consultare le notifiche. Era tutto bloccato. Chi ha tentato di interagire con X si è visto recapitare un messaggio di invito a riprovare in un secondo momento. La situazione è successivamente tornata alla normalità. I problemi non si sono verificati soltanto in Italia, dato che diverse segnalazioni sono arrivate anche dalla Germania, dalla Francia, dal Brasile e dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

problemi su x la piattaforma di nuovo down cos 232 successo
© Ilgiornale.it - Problemi su X, la piattaforma di nuovo down: cos'è successo

Ferrari, subito problemi con la SF-26? Hamilton si ferma nel test a Fiorano, cos’è successo

Durante i primi test della Ferrari SF-26 a Fiorano, sono emersi alcuni problemi tecnici, portando Hamilton a fermarsi durante una sessione.

Cloudflare di nuovo in down: cos’è successo

A System Paid Me to Pick Up Men... But the Man Who Controls Them All Wants Me to Choose!

Video ?A System Paid Me to Pick Up Men... But the Man Who Controls Them All Wants Me to Choose?!
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Vinted down oggi, problemi con l’app e sito: cosa sta succedendo; Noel Gallagher songwriter dell’anno senza avere pubblicato una sola canzone: Problemi? Risolviamoli sul red carpet; F1, problemi alla Power Unit Mercedes: solo 3 giri per Antonelli nella mattina del Day-2; Ancora problemi per il Louvre: scoperta truffa da 10 milioni.

problemi su x laProblemi su X, la piattaforma di nuovo down: cos'è successoNelle prime ore di questo pomeriggio il social di Elon Musk ha smesso di funzionare correttamente. Il problema sembra essersi risolto ... msn.com

X down in tutto il mondo: problemi al social, ecco cosa è successoTantissime segnalazioni da tutte le parti del globo sui problemi legati al social conosciuto come 'Twitter': la situazione ... corrieredellosport.it