Gazzetta dello Sport | Napoli si segna poco nonostante investimenti pesanti

Il Napoli sta attraversando un periodo in cui il numero di gol segnati rimane basso, nonostante siano stati fatti investimenti significativi nel settore offensivo. La squadra ha registrato una produzione offensiva inferiore alle aspettative, come confermato dai dati statistici recenti. La situazione è stata analizzata anche dai media sportivi, che hanno sottolineato questa discrepanza tra gli sforzi economici e i risultati sul campo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Un problema evidente, certificato dai numeri. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli ha smarrito la propria identità offensiva, trasformando l’area avversaria in una “terra arida”. Ancora Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport evidenzia come il dato dei gol segnati segni una netta involuzione rispetto al passato recente. La Gazzetta dello Sport, attraverso l’analisi di Antonio Giordano, sottolinea un crollo che pesa sull’intera stagione. E sempre Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport rimarca come, a fronte di investimenti importanti, la produzione offensiva non sia cresciuta.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, si segna poco nonostante investimenti pesanti” Notizie correlate Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Il Napoli vola. McTominay segna e trascina il gruppo: «Qui i tifosi mi fanno sentire speciale»” Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli, Hojlund non si ferma più” Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Benitez: L'Inter è la migliore, i 9 punti sul Napoli lo dimostrano. Ma Conte senza gli infortuni…; Napoli, dopo l'addio allo scudetto sui social riesplode il #conteout; GAZZETTA - ANCHE VINCENDO TUTTE LE GARE CONTE RESTEREBBE SOTTO I SUOI STANDARD; Inter, ora è corsa all'aritmetica: ecco quando potrebbe diventare campione d'Italia. Gazzetta dello Sport: Conte mai così maleNAPOLI – Una stagione che rischia di entrare nella storia, ma dalla parte sbagliata. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli di Antonio Conte potrebbe chiudere con il peg ... napolipiu.com Gazzetta dello Sport: Napoli, McTominay è il futuro: rinnovo fino al 2030 e Champions nel mirinoNAPOLI – Il Napoli riparte dalle sue certezze. E tra queste, oggi più che mai, c’è Scott McTominay. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, lo scozzese è diventato il simbolo di un ... napolipiu.com Secondo La Gazzetta dello Sport il AC Milan pensa sempre più ad Alexander #Sorloth per l'anno venturo Per tutti i dettagli sul suo possibile arrivo in rossonero, leggete l'articolo nel primo commento - facebook.com facebook Gazzetta: "Leao senza pace. Fischi, buu e poi il cambio. Rafa non riesce a svoltare" x.com