Il Napoli continua a fare affidamento sul suo attaccante come principale punto di riferimento in attacco. Da quando è iniziata la stagione, l’attaccante ha mantenuto un ritmo costante, contribuendo con gol e prestazioni importanti. La squadra si appoggia sul suo contributo per mantenere il passo in campionato e affrontare le sfide successive. La sua presenza è diventata un elemento fondamentale nel progetto offensivo del Napoli.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli ha trovato nel suo centravanti il punto di riferimento offensivo della stagione. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, Rasmus Hojlund si è trasformato nel vero stakanovista della squadra di Antonio Conte, trascinando gli azzurri nella corsa alla qualificazione in Champions League. Secondo Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il danese non si è mai fermato da quando è rientrato in squadra. Dal 28 ottobre in poi ha giocato praticamente sempre, caricandosi sulle spalle l’attacco del Napoli in un periodo in cui mancavano alternative. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, Hojlund non si ferma più”

