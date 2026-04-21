Gassman e il teatro | io i bambini in platea e la voglia di mistero

Un ricordo di teatro che rimane vivo riguarda l’esperienza di alcuni spettatori, tra cui bambini, seduti in platea durante uno spettacolo. Un artista ha espresso il pensiero che il teatro non può essere svuotato del suo alone di mistero, ritenendo che questo elemento sia inscindibile dalla sua natura. La riflessione si basa sulle impressioni raccolte in diversi momenti di spettacoli teatrali, che coinvolgono sia adulti che giovani pubblico.

S e pesco fra i primi embrioni della mia e sperienza teatrale (di spettatore, intendo), più mi convinco che non si può impunemente liberare il Teatro da un suo involucro di mistero. Ricordo, di quel tempo lontano, quasi solo sensazioni di sgomento, o di sogno, o di sovreccitata magia. Soffrivo di vertigini, da ragazzo, e la prima volta che mi affacciai dal terzo ordine dell’Argentina rimasi senza fiato, col formicolio delle teste nella rossa platea ben fuso al barbaglio delle luci sul palcoscenico e al mio personale malessere. Ma il teatro, unico luogo al mondo, offre anche una vertigine dal basso, anche a star solidi sul parterre e torcere il collo verso la ribalta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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