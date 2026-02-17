Incendio allo storico Teatro Sannazaro di Napoli a Chiaia | crolla la cupola sulla platea

Alle prime luci del mattino, un incendio si è scatenato nel quartiere di Chiaia a Napoli, coinvolgendo lo storico Teatro Sannazaro e causando il crollo della cupola sulla platea. Il fuoco ha preso rapidamente piede, distruggendo parte dell’edificio e creando momenti di panico tra i residenti e i lavoratori del teatro. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco, che stanno cercando di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

