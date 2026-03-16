Le quotazioni del gas naturale sono in aumento all'inizio della giornata sui mercati europei. Le tensioni nello Stretto di Hormuz e le condizioni climatiche previste per le settimane future sono i principali fattori che influenzano il prezzo. Il mercato osserva attentamente queste variabili, mentre le voci di incertezza geopolitica continuano a circolare. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte degli operatori.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Avvio di giornata in rialzo per le quotazioni Il prezzo del gas naturale apre la giornata con un leggero aumento sui mercati europei, in un contesto caratterizzato da nuove incertezze geopolitiche e dall’attenzione rivolta alle condizioni meteo delle prossime settimane. Alla Borsa di Amsterdam, punto di riferimento per il mercato europeo, le quotazioni registrano un incremento dell’1,5%, raggiungendo 50,88 euro per megawattora. Le tensioni nello Stretto di Hormuz influenzano il mercato A sostenere il rialzo contribuiscono soprattutto le preoccupazioni legate alla situazione nello Stretto di Hormuz, una delle rotte energetiche più strategiche al mondo per il trasporto di petrolio e gas. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Prezzo del gas in aumento: pesano tensioni nello Stretto di Hormuz e fattori climatici

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