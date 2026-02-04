A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco torna sotto i riflettori. La madre della ragazza, intervistata di recente, ha lasciato trapelare un sospetto forte, chiedendosi se a ucciderla fosse stato qualcun altro. Durante un’intercettazione, ha pronunciato parole che fanno riflettere, riaccendendo una discussione che sembra mai essersi davvero chiusa. La verità, ancora oggi, sembra sfuggire tra le pieghe di un caso che continua a tenere alta l’attenzione.

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso Garlasco continua a essere al centro di nuovi approfondimenti tecnici e analisi, ma con un quadro generale che resta complesso. Tra gli atti tornati all’attenzione in queste settimane figura una intercettazione del 2007 che ricostruisce il clima di incertezza e di paura nelle fasi iniziali dell’inchiesta. La conversazione, riportata da Mowmag.com, riporta le parole attribuite alla madre della vittima, Rita Preda, e descrive un timore legato all’identità dell’assassino, in un momento in cui l’orizzonte investigativo non risultava ancora circoscritto come negli anni successivi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “E se a ucciderla fosse stato…”. Garlasco, le parole choc di mamma Poggi e l’intercettazione

Approfondimenti su Chiara Poggi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Delitto di Garlasco, le analisi delle ferite sul corpo di Chiara Poggi - Ore 14 Sera 18/12/2025

Ultime notizie su Chiara Poggi

Argomenti discussi: Ice, che poteri hanno gli agenti e perché possono uccidere senza essere incriminati; Vicenza, cerca di uccidere il figlioletto: mamma condannata a oltre cinque anni; La mail shock di Kaufman prima di uccidere la figlia: Le potete fare un provino?; Tajani: 'Abusi dagli agenti dell'Ice, tra arrestare e uccidere c'è differenza'.

Antonio Tajani: Ice? Tra arrestare una persona armata e ucciderla c’è una bella differenzaIl vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto a Ping Pong su Rai Radio1 affrontando diversi ... blitzquotidiano.it

Tajani Abusi dagli agenti dell’ICE, c’è differenza tra arrestare una persona armata e ucciderlaLe immagini parlano di abusi: tra arrestare una persona armata e ucciderla c’è una bella differenza. Penso ci sia una consapevolezza anche nella Casa Bianca che certi eccessi non vadano bene, ha ... italpress.com

Garlasco, le parole choc della mamma di Chiara Poggi e l'intercettazione - facebook.com facebook