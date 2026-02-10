Garlasco l' intercettazione di mamma Poggi | Marco ha ucciso Chiara

Garlasco torna a parlare dell’omicidio di Chiara Poggi, a quasi 19 anni di distanza. Questa volta, è una intercettazione di mamma Poggi a riaccendere le polemiche: “Marco ha ucciso Chiara”. La voce di mamma Poggi si diffonde tra le mura di casa, riaccendendo il dibattito su un caso che ha sconvolto l’Italia. Le indagini e le sentenze si sono susseguite nel corso degli anni, ma questa nuova frase riporta alla luce vecchi dubbi e tensioni ancora irrisolte.

A quasi 19 anni dall'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia, un elemento del passato torna a scuotere l'opinione pubblica. Si tratta di un biglietto anonimo apparso nell'ottobre 2007 sulla tomba (o cappellina) della giovane, con una frase lapidaria e senza firma: "A uccidere Chiara è stato Marco". La madre della vittima, Rita Preda, ne parlò in una conversazione telefonica intercettata con l'avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi. Il dialogo, reso pubblico da Maria Conversano sul suo canale YouTube, è stato ripreso oggi da Panorama in un articolo firmato da Giacomo Ferruti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, l'intercettazione di mamma Poggi: "Marco ha ucciso Chiara" Approfondimenti su Chiara Poggi Garlasco, «è stato Marco a uccidere Chiara». L’intercettazione choc della mamma Rita Preda La procura di Pavia ha messo nero su bianco le parole di Rita Preda, madre di Chiara Poggi. “Chi ha ucciso Chiara Poggi”. Garlasco, quel biglietto trovato al cimitero dalla mamma A Garlasco, la madre di Chiara Poggi ha trovato un biglietto al cimitero. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Caso Garlasco.Intercettazione ambientale shock. Di casa Poggi a Giuseppe Poggi. #delittochiarapoggi Ultime notizie su Chiara Poggi Argomenti discussi: Garlasco, è stato Marco a uccidere Chiara. L'intercettazione choc della mamma Rita Preda; Garlasco, un biglietto inquietante trovato al cimitero suggeriva il nome del killer? Spunta un'intercettazione; Garlasco, i pm che indagavano sul papà di Sempio e l’ex procuratore Venditti si ritirano dal caso; Delitto di Garlasco: a uccidere Chiara è stato Marco…. Rita Preda, intercettata, racconta di un biglietto al cimitero. Ma è altro a far pensare…. Garlasco, «è stato Marco a uccidere Chiara». L’intercettazione choc della mamma Rita PredaNell'ottobre del 2007, un biglietto anonimo sulla tomba di Chiara accusa un certo «Marco». Altre intercettazioni e ombre sul caso di Garlasco ... panorama.it Delitto di Garlasco, l’intercettazione sul bigliettino in cimitero: cosa c’era scrittoUn'intercettazione e un bigliettino al centro dell'attenzione sul delitto di Garlasco. Il foglietto in cimitero con un'accusa precisa. newsmondo.it Garlasco, le parole choc della mamma di Chiara Poggi e l'intercettazione facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.