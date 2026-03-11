Un anno dalla riapertura del caso Garlasco | gli elementi fondamentali e l' indagine su Sempio

Un anno fa, il 11 marzo 2025, le autorità hanno riaperto le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007. In questa occasione sono stati rivisti alcuni elementi chiave e sono emersi nuovi dettagli nell’indagine su Sempio, figura al centro delle verifiche. La notizia ha suscitato attenzione tra i media e le persone coinvolte nel caso.

Era l'11 marzo 2025, esattamente un anno fa, quando i giornali annunciavano la notizia relativa alla riapertura delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007 (per il delitto è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere Alberto Stasi). La nuova inchiesta, coordinata dalla Procura di Pavia, vede indagato con l'ipotesi di omicidio in concorso Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, fratello della vittima. Il trentottenne, la cui posizione era già stata archiviata in passato, rischia ora di finire a processo. Come anticipato dal Corriere della Sera, entro novanta giorni gli inquirenti pavesi potrebbero formulare una richiesta di rinvio a giudizio.