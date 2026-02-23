È nel bagno di casa Poggi Garlasco prova choc | per Alberto Stasi cambia tutto

Alberto Stasi si trova nel bagno di casa Poggi, una scoperta che cambia la percezione del suo coinvolgimento nel delitto di Chiara Poggi. La presenza di Stasi in quella stanza si collega a nuove analisi degli indumenti trovati sulla scena del crimine. Questa testimonianza aggiunge un dettaglio importante alle indagini, portando gli investigatori a riconsiderare alcune ipotesi emergenti nel caso. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica e degli inquirenti.

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi continua a essere uno dei casi più discussi della cronaca giudiziaria italiana. Il percorso processuale, segnato da accertamenti, perizie e differenti esiti nei vari gradi di giudizio, si è concluso con la condanna definitiva di Alberto Stasi. Tuttavia, la vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica anche per le riflessioni di chi, nella fase iniziale, arrivò a una decisione opposta. A riportare il caso sotto i riflettori è Stefano Vitelli, il giudice che, in qualità di gup a Vigevano, pronunciò la prima assoluzione di Stasi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

“Nel bagno di casa Poggi”. Garlasco, i dubbi del giudice che assolse Alberto StasiIl giudice ha sollevato dubbi sulla sentenza di assoluzione di Alberto Stasi per il delitto di Garlasco, evidenziando incongruenze nelle testimonianze e nelle prove raccolte.

Garlasco, i legali dei Poggi: «Chiara vide la cartella dei porno sul pc di Alberto Stasi». La perizia che cambia tuttoNelle recenti indagini sul caso Poggi, i legali della famiglia hanno rilasciato nuovi elementi emersi da un’analisi informatica.

