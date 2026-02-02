Garlasco nuova consulenza della famiglia Poggi sulle scarpe di Alberto Stasi e le chiazze di sangue in casa

La famiglia Poggi ha confermato che Alberto Stasi non poteva non aver calpestato il sangue nella casa di Garlasco. La nuova consulenza, infatti, rafforza l’ipotesi che lui fosse sul luogo del delitto e abbia lasciato tracce evidenti. La vicenda si riapre, e ora gli inquirenti cercano di capire come siano state raccolte e analizzate le prove.

Uno dei grandi misteri del delitto di Garlasco è nelle scarpe che Alberto Stasi indossava il giorno in cui entrò nella villetta di via Pascoli 8 e rinvenne il cadavere di Chiara Poggi. La parte civile, ovvero la famiglia della vittima, ha disposto una nuova consulenza per dimostrare che Stasi non avrebbe potuto evitare la traccia di sangue presente sul gradino zero della porta a soffietto. Come noto, le Lacoste che indossava quel giorno si presentavano intonse, ma più volte è stato detto che ciò si può spiegare con il sangue ormai secco. Perché le scarpe di Alberto Stasi si presentavano pulite nonostante la camminata sulla scena del crimine? A questa domanda ha provato a rispondere una nuova consulenza richiesta dalla famiglia Poggi.

