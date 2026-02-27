Festa della Donna alla Terrazza Martini

Il 8 marzo, alla Terrazza Martini si svolge un evento dedicato alla Festa della Donna, con momenti di convivialità e musica sia nel pomeriggio sia in serata. La manifestazione coinvolge presenti di diverse età, offrendo un’occasione per condividere momenti di socialità in un ambiente aperto e accogliente. La giornata prevede attività e intrattenimento per tutto il giorno, con un focus sulla celebrazione dedicata alle donne.

La Terrazza Martini ospita, nella giornata dell'8 marzo, un evento pomeridiano e serale dedicato alla convivialità e alla musica. L'iniziativa ha inizio nel tardo pomeriggio con una formula a ingresso libero che prevede un momento di accoglienza informale accompagnato da pizza e Nutella per tutti.