Nadia Battocletti la star più attesa alla Festa del Cross 2026 | in palio i titoli italiani

Nadia Battocletti ha deciso di partecipare alla Festa del Cross 2026, motivata dalla voglia di sfidare i migliori atleti italiani. La sua presenza si deve alla volontà di conquistare un titolo importante in una gara che attira oltre 1800 partecipanti, tra cui molti giovani promettenti. La competizione si svolge tra le rovine antiche del parco archeologico di Selinunte, offrendo uno scenario suggestivo e stimolante. La giornata promette di essere molto combattuta e ricca di emozioni.

Ci sarà anche Nadia Battocletti tra gli oltre 1800 atleti che prenderanno parte alla Festa del Cross 2026, in programma questo weekend tra gli splendidi templi del parco archeologico di Selinunte. La rassegna tricolore di corsa campestre si disputa dunque in Sicilia (Castelvetrano, in provincia di Trapani), con tutte le gare individuali che si terranno nella giornata di domenica 22 febbraio. Battocletti, sei volte campionessa europea del cross (gli ultimi due titoli nella categoria assoluta), ha scelto di onorare l'evento e andrà a caccia del sesto sigillo consecutivo tra le senior ai Campionati Italiani di corsa campestre pochi giorni dopo la trionfale trasferta di Lievin in cui ha battuto il primato nazionale dei 3000 metri indoor sfiorando peraltro il record europeo con 8:26.