La tragica fine di Luca Zoia Confermato l’investimento

La morte di Luca Zoia si è conclusa con un investimento stradale. Lo ha confermato l’autopsia, che ha stabilito come i graffi e la ferita alla testa siano stati causati dall’incidente. Il 49enne è stato trovato senza vita all’alba del 5 novembre, poco distante da casa sua, vicino allo svincolo della provinciale Valassina di Veduggio con Colzano.

La ferita alla testa e i graffi da rotolamento sono stati provocati dall’investimento stradale. Lo ha stabilito l’autopsia eseguita sul corpo di Luca Zoia, il 49enne trovato senza vita all’alba del 5 novembre scorso a pochi passi da casa, allo svincolo della provinciale Valassina di Veduggio con Colzano. Conclusi anche gli esami tossicologici, secondo cui l’uomo aveva assunto droga quella notte quando è stato centrato da un furgone, poi risultato guidato da un corriere 32enne originario dell’Est, che è già stato denunciato a piede libero per omicidio stradale. Ma per capire se la sostanza stupefacente possa avere influito sul comportamento della vittima, magari facendolo barcollare mentre camminava, saranno i risultati della perizia cinematica, che dovrà chiarire la dinamica dell’investimento mortale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La tragica fine di Luca Zoia. Confermato l’investimento Approfondimenti su Luca Zoia Veduggio Veduggio, Luca Zoia trovato morto a bordo strada: la ferita alla testa e i graffi causati dall'investimento Questa mattina a Veduggio con Colzano, Luca Zoia è stato trovato morto lungo la strada. Investito e ucciso a Veduggio. Una perizia farà luce sulla morte di Luca Zoia La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Luca Zoia Veduggio Argomenti discussi: La tragica fine di Luca Zoia. Confermato l’investimento; L’asilo chiuso dopo la tragedia. Genitori pronti a scendere in piazza; Cassino (FR) – Giù dal terrazzo, comunità sconvolta dalla tragica fine di una 17enne; Eucherio Bricca morto dopo una notte di gelo sotto il fuoristrada, la tragica fine del consigliere marchigiano. La tragica fine di Division, la rara balena franca morta dopo essere rimasta impigliata negli attrezzi da pescaDivision, giovane balena franca nordatlantica, è morta dopo essere rimasta impigliata in attrezzi da pesca. Un caso che riaccende l’allarme sulla sopravvivenza di una delle specie marine più rare da ... greenme.it Eucherio Bricca morto dopo una notte di gelo sotto la jeep, la tragica fine del consigliere marchigianoPESARO - La fine di Eucherio Bricca, consigliere comunale di Apecchio di 75 anni, morto dopo una notte al gelo schiacciato sotto la sua jeep, ... msn.com Sono compatibili con l’investimento di un veicolo le lesioni riportate da Luca Zoia, il 49enne trovato senza vita all’alba del 5 novembre scorso allo svincolo della Statale 36, a Veduggio. facebook

