Un dirigente del settore petrolchimico ha annunciato il suo addio, ricordando gli anni d’oro della chimica e sottolineando l’importanza di investire sulla ricerca nel futuro. Appena entrato nel suo ufficio, ha mostrato un gesto di cortesia ormai poco comune, offrendo una sigaretta e avvicinando il posacenere, in un’atmosfera che richiama tempi passati.

Appena varcata la soglia del suo ufficio, ci usa una cortesia che appartiene al passato. Avvicina il posacenere, apre il pacchetto di Benson & Hedges e lo porge offrendoci una sigaretta. Paolo Schiavina, amministratore delegato dell’azienda consortile di servizi del Petrolchimico Ifm, monomeri e polimeri li chiama per nome. Anzi, per soprannome. Il primo maggio prossimo, dopo 39 anni undici mesi e qualche giorno, chiuderà la sua esperienza che inizia – con Aimont, erano gli anni della chimica ruggente – il 16 giugno 1986. Con il Carlino, l’amministratore di Ifm ripercorre gli anni della grandeur e al contempo traccia una prospettiva sulle traiettorie strategiche che dovrà seguire l’impianto, non solo per sopravvivere ma per rilanciarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Petrolchimico, l’addio di Schiavina: "Gardini e gli anni d’oro della chimica. Nel futuro si investa sulla ricerca"

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