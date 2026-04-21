Gallarate controlli serrati nei locali | sequestro di merce e sanzioni per la vendita di alcol ai minori

A Gallarate, nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato numerosi controlli nei locali pubblici della città. Durante le operazioni sono state sequestrate diverse quantità di merce e sono state comminate sanzioni per la vendita di alcol ai minori. Le verifiche sono state portate avanti in risposta a segnalazioni e hanno coinvolto diversi esercizi commerciali presenti nel centro e nelle zone limitrofe.

Gallarate (Varese), 21 aprile 2026 – Raffica di controlli nei locali cittadini da parte della Polizia di Stato. Gli agenti del Commissariato di Gallarate, insieme alla Polizia Locale, hanno effettuato una serie di verifiche su esercizi pubblici e attività commerciali. L’operazione, finalizzata a garantire il rispetto delle normative e la sicurezza pubblica, ha fatto emergere diverse irregolarità. Il bilancio parla di due locali sanzionati, un lavoratore irregolare individuato, un episodio di somministrazione di alcol a minorenni e il sequestro di merce nell’ambito del commercio abusivo. Sono stati inoltre avviati accertamenti tecnici per possibili violazioni delle norme antincendio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gallarate, controlli serrati nei locali: sequestro di merce e sanzioni per la vendita di alcol ai minori Notizie correlate Blitz a Treviglio: 14 sanzioni tra alcol ai minori e controlli nei localiSabato 18 aprile, durante una massiccia operazione di vigilanza nel territorio della bassa trevigiana, le forze dell’ordine hanno sanzionato due casi... esi, nel mirino l’alcol ai minori: controlli a tappeto e sanzioni ai localiJesi (Ancona), 11 febbraio 2026 - La città al centro di un’intensa attività di monitoraggio e prevenzione. Tutti gli aggiornamenti Gallarate, controlli serrati nei locali: sequestro di merce e sanzioni per la vendita di alcol ai minoriGallarate (Varese), 21 aprile 2026 – Raffica di controlli nei locali cittadini da parte della Polizia di Stato. Gli agenti del Commissariato di Gallarate, insieme alla Polizia Locale, hanno effettuato ... ilgiorno.it Lavoro nero, alcol a minori e altro: nei guai due locali di GallarateLe verifiche svolte dal Commissariato della Polizia di Stato e dalla Polizia Locale hanno trovato anche altro. Sanzionato anche un ambulante ... varesenews.it