La polizia di Jesi ha intensificato i controlli contro la vendita di alcol ai minori. Nei giorni scorsi, sono stati effettuati controlli a tappeto in diversi locali della città. Alcuni esercizi sono stati sanzionati, e si prepara un giro di vite per evitare che i giovani possano accedere facilmente alle bevande alcoliche. Le forze dell’ordine vogliono fermare il fenomeno prima che diventi un problema più grande.

Jesi (Ancona), 11 febbraio 2026 - La città al centro di un’intensa attività di monitoraggio e prevenzione. Sabato scorso, tra le 19 e la mezzanotte, un’imponente operazione congiunta tra la polizia di Stato e la polizia Locale ha passato al setaccio i punti nevralgici della "movida" e i luoghi di aggregazione più frequentati. L’intervento, disposto dal questore di Ancona, Cesare Capocasa, d'intesa con il prefetto Maurizio Valiante, rientra in una strategia più ampia volta a garantire la sicurezza percepita dai cittadini e a contrastare i fenomeni di illegalità diffusa. Il bilancio complessivo parla di un controllo capillare: 89 persone identificate, con un'attenzione particolare alla fascia giovanile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - esi, nel mirino l’alcol ai minori: controlli a tappeto e sanzioni ai locali

Approfondimenti su Jesi Ancona

Nella zona del Vomero, sono stati condotti controlli mirati durante la movida, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Jesi Ancona

Argomenti discussi: Anziana disabile sventa una truffa. I carabinieri arrestano una donna; Real Leonessa, nel mirino c'è l'Atletico Gualdo Fossato: CioccolinI: Niente cali di tensione; IA nel mirino degli sviluppatori: sta danneggiando l’industria dei videogiochi; Google lancia Project Genie: cos’è e perché spaventa gli sviluppatori.

Nel 2025 oltre mille verifiche serali: alcol, rumore e irregolarità nel mirino. I numeri in Consiglio comunale. - facebook.com facebook