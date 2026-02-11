esi nel mirino l’alcol ai minori | controlli a tappeto e sanzioni ai locali
La polizia di Jesi ha intensificato i controlli contro la vendita di alcol ai minori. Nei giorni scorsi, sono stati effettuati controlli a tappeto in diversi locali della città. Alcuni esercizi sono stati sanzionati, e si prepara un giro di vite per evitare che i giovani possano accedere facilmente alle bevande alcoliche. Le forze dell’ordine vogliono fermare il fenomeno prima che diventi un problema più grande.
Jesi (Ancona), 11 febbraio 2026 - La città al centro di un’intensa attività di monitoraggio e prevenzione. Sabato scorso, tra le 19 e la mezzanotte, un’imponente operazione congiunta tra la polizia di Stato e la polizia Locale ha passato al setaccio i punti nevralgici della "movida" e i luoghi di aggregazione più frequentati. L’intervento, disposto dal questore di Ancona, Cesare Capocasa, d'intesa con il prefetto Maurizio Valiante, rientra in una strategia più ampia volta a garantire la sicurezza percepita dai cittadini e a contrastare i fenomeni di illegalità diffusa. Il bilancio complessivo parla di un controllo capillare: 89 persone identificate, con un'attenzione particolare alla fascia giovanile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
