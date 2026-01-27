Roberto Vannacci ha depositato il marchio “Futuro nazionale”, alimentando speculazioni su un possibile distacco dalla Lega e la creazione di un nuovo progetto politico di estrema destra. Questa mossa segna un passo importante nel panorama politico italiano, suscitando interesse tra gli osservatori e gli addetti ai lavori.

Roberto Vannacci deposita il marchio “ Futuro nazionale ”, riaccendendo le voci sul possibile strappo con la Lega per dare il via a un progetto politico autonomo di estrema destra. Il vicesegretario del Carroccio ha presentato la domanda il 24 gennaio all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. La richiesta, ora in fase di esame, prevede l’utilizzo del marchio su materiali di propaganda – manifesti, depliant, libri manifesto e insegne – e per servizi esplicitamente legati all’attività politica. Il simbolo di Futuro Nazionale (Ansa). Interpellato dall’ Ansa, Vannacci ha sminuito la mossa parlando di «un simbolo» come quelli già utilizzati in passato, senza annunciare un partito. 🔗 Leggi su Lettera43.it

