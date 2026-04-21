L’estate del Napoli potrebbe portare importanti novità nel reparto centrale. La società sta valutando diverse opzioni per rafforzare la rosa, con particolare attenzione ai profili di Anguissa e De Bruyne. La squadra sta considerando decisioni riguardo al loro futuro, anche in vista di eventuali trasferimenti o rinnovi contrattuali. Le scelte definitive arriveranno nelle prossime settimane, mentre il mercato si avvicina alla fase decisiva.

L’estate del Napoli può portare cambiamenti anche a centrocampo. Tra i nomi da seguire con più attenzione ci sono quelli di Frank Anguissa e Kevin De Bruyne, entrambi finiti dentro le riflessioni del club in vista della prossima stagione. È questo il quadro tracciato da Tmw. Il caso di Anguissa appare particolarmente delicato. Il centrocampista ha 30 anni, un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e una situazione che, rispetto a qualche mese fa, sembra molto diversa. L’ipotesi rinnovo era stata concreta, ma il contesto è cambiato e ora non si può escludere una separazione al termine della stagione. Nel frattempo il Napoli valuta anche possibili alternative sul mercato.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Futuro Anguissa e De Bruyne, Napoli verso scelte forti

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