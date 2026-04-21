Futuro Anguissa e De Bruyne Napoli verso scelte forti
L’estate del Napoli potrebbe portare importanti novità nel reparto centrale. La società sta valutando diverse opzioni per rafforzare la rosa, con particolare attenzione ai profili di Anguissa e De Bruyne. La squadra sta considerando decisioni riguardo al loro futuro, anche in vista di eventuali trasferimenti o rinnovi contrattuali. Le scelte definitive arriveranno nelle prossime settimane, mentre il mercato si avvicina alla fase decisiva.
L’estate del Napoli può portare cambiamenti anche a centrocampo. Tra i nomi da seguire con più attenzione ci sono quelli di Frank Anguissa e Kevin De Bruyne, entrambi finiti dentro le riflessioni del club in vista della prossima stagione. È questo il quadro tracciato da Tmw. Il caso di Anguissa appare particolarmente delicato. Il centrocampista ha 30 anni, un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e una situazione che, rispetto a qualche mese fa, sembra molto diversa. L’ipotesi rinnovo era stata concreta, ma il contesto è cambiato e ora non si può escludere una separazione al termine della stagione. Nel frattempo il Napoli valuta anche possibili alternative sul mercato.🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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