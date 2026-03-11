Miguel Gutierrez ha commentato il risultato ottenuto dal Napoli nella partita contro il Torino, definendola una grande vittoria. Ha anche sottolineato che con l’arrivo di De Bruyne e Anguissa la squadra si sente più forte. Le sue parole sono state rilasciate ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Miguel Gutierrez ha parlato del momento del Napoli ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli. Il terzino azzurro ha commentato la vittoria contro il Torino, il suo ruolo tattico nella squadra di Conte e l’importanza dei rientri di De Bruyne e Anguissa nel finale di stagione. Gutierrez ha iniziato analizzando il successo degli azzurri nell’ultima gara di campionato. «Contro il Torino abbiamo fatto una bella partita, riuscendo a portare a casa i tre punti e di questo dobbiamo essere orgogliosi. Clean sheet? La cosa più importante è vincere, anche se ovviamente riuscire a vincere senza subire gol è meglio». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Gutierrez: «Contro il Torino una grande vittoria. Con De Bruyne e Anguissa siamo più forti»

Articoli correlati

Conte prepara Napoli: senza Anguissa e De Bruyne, chi sostituirà Lobotka contro il Torino?Napoli e Torino si incontrano in una sfida decisiva per la stagione, con l’organico partenopeo impegnato a gestire una fase delicata in mezzo al...

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Lobotka a rischio contro il Torino. Conte ritrova De Bruyne e Anguissa”

Una raccolta di contenuti su Napoli Gutierrez Contro il Torino una...

Temi più discussi: Conte impazzisce dopo il gol di Elmas e lascia Gutierrez da solo per andare ad esultare; Napoli, Conte può cambiare modulo? Tutte le opzioni con i recuperi di De Bruyne e Anguissa; Napoli - Torino (2-1) Serie A 2025; Napoli-Torino, le pagelle: Alisson segna e diverte, 7,5. Lazaro 5, impreciso.

Napoli, Gutierrez: «Credo di poter giocare bene anche a destra, spero di fare altri gol»Miguel Gutierrez, calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio CrC. Queste le sue parole, dalla vittoria contro il Torino, il primo gol in Serie A e il ruolo in campo.L ... ilmattino.it

Gutierrez: Non avevo mai giocato a destra prima di quest’anno, ma credo di poter fare bene anche lìIl calciatore del Napoli, Miguel Gutierrez, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli. «Contro il Torino abbiamo fatto una bella partita, riuscendo a portare a casa i ... ilnapolista.it

Olise come De Bruyne Per Kompany la mentalità lo ricorda: “È ossessionato dai dettagli” In conferenza stampa dopo Atalanta-Bayern Monaco 1-6, l’allenatore belga, che con De Bruyne ha giocato in Nazionale e al Man City, ha elogiato Micheal Olise, - facebook.com facebook

#napoli, come sta De Bruyne «Può giocare qualche minuto con il Torino» x.com