Il Napoli si prepara per la partita contro il Verona, in programma sabato alle 18 al Bentegodi. Nel bollettino medico pre-gara, è stato confermato che McTominay non sarà disponibile mentre Anguissa è stato inserito nella lista dei convocati. De Bruyne si avvicina al rientro, mentre il Verona si prepara ad affrontare la sfida con la squadra di Sammarco.

IL BOLLETTINO MEDICO PRE-VERONA. Il Napoli si prepara all’anticipo di sabato pomeriggio (ore 18:00) al Bentegodi contro il Verona di Sammarco con l’obbligo di vincere per rilanciarsi in zona Champions. Antonio Conte riceve finalmente buone notizie dall’infermeria: Frank Anguissa è recuperato dopo mesi di stop e andrà in panchina, mentre Romelu Lukaku lancia segnali incoraggianti avendo segnato una doppietta nel test contro il Giugliano. Si avvicina anche il rientro di Kevin De Bruyne, il cui ritorno in campo è fissato per il weekend del 7-8 marzo contro il Torino. La nota dolente riguarda Scott McTominay: l’infiammazione al tendine non è rientrata, lo scozzese non sarà convocato per Verona e il centrocampo sarà nuovamente affidato alla coppia Elmas-Lobotka. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Verona-Napoli: McTominay out, Anguissa c’è. De Bruyne verso il rientro

De Bruyne e Anguissa verso il rientro a marzoSono 46 le partite complessivamente saltate, finora, da Kevin De Bruyne e Frank Zambo Anguissa.

Calcio Napoli, doppio colpo a centrocampo: McTominay e Anguissa verso il rientroTra emergenza e segnali incoraggianti, Conte aspetta il rientro di due pedine chiave: una può tornare subito, l’altra è ormai vicina.

Temi più discussi: Napoli, McTominay out anche col Verona?; McTominay, Verona a forte rischio: le ultime sulle condizioni dello scozzese; McTominay, ancora out contro il Verona: il motivo della scelta del Napoli – CdS; EMERGENZA NAPOLI: MCTOMINAY OUT ANCHE CON L’ATALANTA, RIENTRO MIRATO PER VERONA.

Napoli, McTominay ancora out: rientro col Torino?McTominay salta anche Verona-Napoli: rientro fissato contro il Torino. Conte gestisce l’emergenza a centrocampo. europacalcio.it

Napoli, dolce e amaro: Conte ritrova un big, McTominay salta anche VeronaIl tecnico azzurro si prepara per la sfida con l'Hellas: gli aggiornamenti sulle condizioni dei campioni d'Italia ... tuttosport.com

+++ Formazioni Verona-Napoli: una novità e due ballottaggi per Conte +++ (formazione nel primo commento) - facebook.com facebook

#Elmas non si ferma da quasi 5 mesi: ecco il possibile sostituto in Verona-Napoli x.com