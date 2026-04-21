Futurismo a Palazzo della Meridiana | gli eventi collaterali tra incontri e visite guidate

A quasi un mese dall’apertura, la mostra “Futurismo” si tiene a Palazzo della Meridiana e continua a richiamare numerosi visitatori. L’esposizione propone un percorso che si concentra sul secondo Futurismo, con particolare attenzione agli sviluppi degli anni Venti e Trenta e al rapporto con il periodo storico. Accanto all’esposizione principale, vengono organizzati incontri e visite guidate che coinvolgono il pubblico in eventi collaterali di approfondimento.

A quasi un mese dall’apertura, prosegue con grande partecipazione di pubblico la mostra “Futurismo” a Palazzo della Meridiana, un progetto espositivo che sta offrendo una lettura originale del secondo Futurismo, indagando in particolare gli sviluppi degli anni Venti e Trenta e il rapporto con il.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate "Vinicoli" si rinnova: sette giorni di eventi tra assaggi al buio, visite guidate, incontri e degustazioni“Vinicoli” torna in grande stile con un nuovo format pronto a conquistare gli appassionati di enogastronomia. Palazzo della Meridiana ospita la mostra “Futurismo”: uno sguardo all'avanguardia degli anni Venti e TrentaNegli ultimi anni il ruolo del Futurismo nel panorama delle Avanguardie di inizio Novecento è stato ampiamente riconosciuto anche a livello... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Ripensando il Romanticismo nell'arte contemporanea, mostra al CAMeC; Cosa fare a Genova e dintorni nel week end: tutti gli appuntamenti per sabato 18 e domenica 19 aprile. Futurismo in mostra a Palazzo della MeridianaIl mito del volo lo slancio verso il cielo, la velocità e un punto di vista differente sul mondo. La mostra Futurismo che apre il 19 marzo a palazzo della Meridiana testimonia l’avanguardia del ... rainews.it L’entusiasmo dei futuristi a Palazzo della MeridianaFilippo Tommaso Marinetti adorava Genova. Il suo porto, la sua energia industriale, il suo dinamismo sembravano già il futuro che il suo movimento voleva inventare. Per lui era la città futurista per ... ilsecoloxix.it #GalleriaCampariOnTour Fino al 12 luglio 2026 è visitabile la grande mostra “Futurismo” a Palazzo Della Meridiana di Genova. Galleria Campari partecipa al progetto con un’incredibile selezione di materiali originali provenienti dal suo archivio storico. La mo facebook