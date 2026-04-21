Furto su auto a Noventa | il consigliere regionale difende Bano e attacca Giordani

Il 20 aprile si è verificato un furto su un'auto nel centro di Noventa Padovana, attribuito a persone vicine al campo nomadi di via Longhin. Il sindaco di Noventa ha accusato pubblicamente il collega di Padova, Sergio Giordani, di essere coinvolto nelle responsabilità legate all’episodio. La vicenda ha suscitato diverse reazioni e commenti tra le varie parti coinvolte, con un’attenzione particolare alle dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti politici.

Le dichiarazioni del sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano che ha accusato ieri 20 aprile il collega di Padova Sergio Giordani dopo un furto su auto documentato in pieno centro a Noventa e perpetrato da persone vicine al campo nomadi di via Longhin, hanno scatenato numerose polemiche. Sulla.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Bano attacca Giordani: «Il ladro vive nel campo nomadi di via Longhin»Per la serie: “C'eravamo tanto amati”, scoppia la bufera politica tra il sindaco di Noventa PadovanaMarcello Bano e il collega di Padova, Sergio... Giordani replica a Bano: «Il collega eviti di dire sciocchezze»Dopo le pesanti accuse formulate dal sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano in merito ad un furto avvenuto a gennaio a Noventa Padovana, il... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Torino, scia di furti d'auto: nel mirino il deposito Gerbido e i concessionari; Associazione per delinquere, furti auto e cavalli di ritorno: due condanne; Colto in flagranza mentre forza un'auto, poi tenta di sfuggire all'arresto; Giovani ladri di auto reclutati su Snapchat. Finestrini rotti e furti a raffica nelle auto: beccato e arrestato 30enne marocchinoArrestato 30enne dopo furti e danneggiamenti su auto a Montebelluna. Inseguimento notturno e condanna pendente. nordest24.it Furti d'auto addio, arriva l'IA che ti protegge dai ladri di macchineAnalizza i rischi, previene i furti e aiuta a recuperare i veicoli in tempo reale: scopri come funziona quest'intelligenza artificiale anti-ladro. libero.it Gialappa's Band. . C'è stato un furto alla scuola serale Patrizia Rossetti! #GialappaShow facebook Furto in casa di Zaniolo 'codardi, solo perché non ero presente'. La denuncia, poi rimossa, sui social del numero 10 dell'Udinese #ANSA x.com