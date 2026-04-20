Giordani replica a Bano | Il collega eviti di dire sciocchezze

Il sindaco di Padova ha risposto alle accuse del collega di Noventa Padovana riguardo a un furto avvenuto a gennaio nel comune. La replica è arrivata poco dopo le affermazioni fatte dal primo cittadino di Noventa Padovana, che aveva sollevato dubbi e dichiarato alcune affermazioni sulla vicenda. La discussione pubblica si concentra ora sulle dichiarazioni dei due amministratori, senza ulteriori sviluppi noti.