Giordani replica a Bano | Il collega eviti di dire sciocchezze
Il sindaco di Padova ha risposto alle accuse del collega di Noventa Padovana riguardo a un furto avvenuto a gennaio nel comune. La replica è arrivata poco dopo le affermazioni fatte dal primo cittadino di Noventa Padovana, che aveva sollevato dubbi e dichiarato alcune affermazioni sulla vicenda. La discussione pubblica si concentra ora sulle dichiarazioni dei due amministratori, senza ulteriori sviluppi noti.
Dopo le pesanti accuse formulate dal sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano in merito ad un furto avvenuto a gennaio a Noventa Padovana, il sindaco di Padova Sergio Giordani, preso in causa, ha prontamente replicato. «Nel campo nomadi di via Longhin - ha detto il primo cittadino del comune.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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