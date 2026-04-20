Bano attacca Giordani | Il ladro vive nel campo nomadi di via Longhin

Il confronto tra il sindaco di Noventa Padovana e quello di Padova si fa acceso, con Bano che critica Giordani definendolo un ladro e accusandolo di vivere in un campo nomadi di via Longhin. La disputa riguarda tensioni politiche tra i due amministratori, che hanno portato a una discussione pubblica e a commenti forti tra le parti coinvolte. La situazione ha attirato l’attenzione sulla relazione tra i due sindaci e le rispettive amministrazioni.

Per la serie: “C'eravamo tanto amati”, scoppia la bufera politica tra il sindaco di Noventa PadovanaMarcello Bano e il collega di Padova, Sergio Giordani. Lo scontro è legato alla sicurezza, al campo nomadi di via Longhin, ma le radici del malcontento avrebbero contorni anche politici legati alla.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Viaggio nel campo nomadi di Poggioreale: tra fumo tossico, auto fantasma e un'aggressione Napoli, maxi operazione nel campo nomadi: sequestrati 21 veicoliI giocattoli dei bambini a pochi passi da queste carcasse di animali abbandonate sotto il sole.