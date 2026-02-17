Cremona operaio edile 55enne muore cadendo da ponteggio | indagini sulla sicurezza nel cantiere

Catalin Moise Robu, operaio edile di 55 anni, è morto lunedì pomeriggio a Cremona dopo essere caduto da un ponteggio alto più di dieci metri, probabilmente a causa di un malfunzionamento delle misure di sicurezza nel cantiere. La tragedia si è verificata mentre l’uomo stava lavorando su un edificio in via Dante, dove si stavano effettuando lavori di ristrutturazione. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che ora indagano sulle cause precise dell’incidente.

Cremona in Lutto: Un Operaio Cade da un Ponteggio e Muore sul Lavoro. Una tragedia ha colpito un cantiere di Cremona lunedì pomeriggio, quando Catalin Moise Robu, operaio edile di 55 anni, è precipitato da un ponteggio di oltre 10 metri, perdendo la vita sul colpo. L'incidente solleva nuovamente il drammatico problema della sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia, un tema che torna ciclicamente al centro del dibattito pubblico. Una Vita Spezzata: Chi Era Catalin Robu. Catalin Moise Robu era originario di Ghisalba, una piccola località in provincia di Bergamo al confine con Brescia. La sua morte ha gettato nello sconforto la comunità locale, dove era conosciuto e stimato.