Ladri nel cantiere edile allestito per la ristrutturazione di Villa Betania | portati via autoclave e attrezzi

Nella zona di Villa Betania, un cantiere edile dedicato alla ristrutturazione ha subito un furto durante la notte. I malviventi sono entrati nel sito e si sono portati via un’autoclave insieme ad alcuni attrezzi utilizzati per i lavori di edilizia. La scoperta del furto è stata fatta al mattino da parte dei responsabili del cantiere.

Ladri nel cantiere edile allestito per la ristrutturazione di Villa Betania. Balordi che si sono impossessati dell'autoclave e di alcuni attrezzi per l'edilizia. Il bottino non è stato quantificato nell'esatto ammontare. Non dovrebbe essere ingente. È stata però ha colpita l'area di uno degli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Trovato in possesso di pezzi di autoclave e attrezzi da lavoro rubati: denunciatoVenne trovato - era la fine dello scorso novembre - in possesso di pezzi di autoclave e attrezzi da lavoro di cui non ha saputo spiegare,...

Nuovo look per via Manzoni, continuano i lavori: allestito il cantiere nel quarto isolatoIl primo isolato è stato aperto al passaggio pedonale sulla fascia centrale, gli operai sono entrati in azione anche nel quarto isolato con l'avvio...

Aggiornamenti e notizie su Villa Betania.

Temi più discussi: Salento, furto nel cantiere: rubati attrezzi e materiali per migliaia di euro; Gli rubano la bici in stazione, il 16enne trova i ladri e la riprende. La mamma: Lo hanno inseguito e minacciato ma è stato veloce e li...; Si introducono all'interno del locale e rubano attrezzi e materiale edile, caccia agli autori; Ladro entra in farmacia nella notte e scappa con il bottino da 15mila euro: 21enne arrestato dopo due mesi.

Cantieri nel mirino dei ladri: portano via di tuttoFurti nei cantieri edili, colpi a raffica in città e nelle frazioni. Ignoti hanno preso di mira alcuni palazzi in costruzione o in fase di ristrutturazione, per accaparrarsi materiale edile: in due ... ilrestodelcarlino.it

Salento, furto nel cantiere: rubati attrezzi e materiali per migliaia di euroHanno approfittato del riposo del fine settimana per svaligiare il deposito di un’impresa edile, dileguandosi con un bottino che ammonta a circa 5mila euro. È il bilancio del ... quotidianodipuglia.it

Le urla di disperazione della mamma, Giuseppe che esce dal pronto soccorso di Villa Betania a #Napoli dopo il responso dei medici. Sono gli attimi immediatamente successivi alla morte di Ylenia. Il fratello, reo confesso dell’omicidio, non è scappato subito d - facebook.com facebook

Indagini delle fiamme gialle su Fondazione Betania, la onlus di Catanzaro in liquidazione giudiziale. Ai domiciliari un imprenditore accusato di bancarotta fraudolenta e auto-riciclaggio. Sequestrati beni per 650mila euro. Leggi l'articolo completo: x.com