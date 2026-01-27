Milano offre un’ampia scelta di negozi e opportunità di shopping, rendendo questa zona uno dei luoghi più frequentati per chi desidera fare acquisti senza impegni importanti. La zona Lima, spesso frequentata da personaggi pubblici come Giorgio Panariello, rappresenta un punto di riferimento per chi cerca un ambiente vivace e autentico. Un quartiere ideale per dedicarsi allo shopping e godersi un momento di relax in città.

Quando è in città facile incontrarlo in zona Lima a fare i selfie per strada e colazione al bar. Milano è, infatti, uno dei crocevia della vita di Giorgio Panariello, diviso tra Roma, Versilia e Corso Buenos Aires. "Uno dei pochi posti dove puoi fare shopping senza necessariamente dover vendere la casa, nel senso che ancora ci sono dei prezzi abbordabili sono dei negozi molto carini dove puoi comprare delle cose ad un prezzo contenuto" racconta. "Certo, tra una compera e l’altra oggi trovare parcheggio è difficile, perché, anche se sono favorevole alle ciclabili, quella nuova di spazio ne ha tolto parecchio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Amo corso Buenos Aires: "Qui puoi fare shopping senza ipotecare la casa"

