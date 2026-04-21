Nel pomeriggio di sabato, a Ravenna, un uomo di 31 anni è stato arrestato dai Carabinieri della sezione Radiomobile. L'intervento è scaturito da un episodio di furto in un supermercato, durante il quale l’uomo ha opposto resistenza ai militari. Per fermarlo, i Carabinieri hanno utilizzato spray urticante, e l’arresto è stato eseguito sul posto. Non sono stati riportati dettagli sulla dinamica dei fatti o sulle eventuali conseguenze per l’arrestato.

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai Carabinieri della sezione Radiomobile di Ravenna nel pomeriggio di sabato, dopo una sequenza di violenze scatenate da un furto in un supermercato della città. L’episodio ha coinvolto non solo una dipendente del punto vendita, colpita durante la fuga del sospettato, ma ha sfociato in uno scontro fisico con le forze dell’ordine, costringendo i militari all’uso dello spray urticante per neutralizzare l’aggressività del trentenne. Dalla segnalazione al fermo: la dinamica del crimine e il recupero della refurtiva. Tutto è iniziato quando il responsabile di un esercizio commerciale ravennate ha contattato il numero di emergenza 112 per segnalare un furto in corso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furto e violenza a Ravenna: spray ai Carabinieri per fermare un ladro

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