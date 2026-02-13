Prima il furto su due furgoni poi calci e pugni ai Carabinieri | arrestato usando lo spray

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un uomo straniero ha tentato di rubare due furgoni e ha reagito con calci e pugni ai Carabinieri intervenuti per bloccarlo. La sua azione si è conclusa quando ha usato uno spray per cercare di sfuggire all’arresto. I militari hanno quindi portato a termine l’arresto, che ha coinvolto anche una colluttazione con l’uomo.

Dopo aver spaccato i vetri dei veicoli, l'uomo aveva caricato la refurtiva in grossi sacchi neri: tempestivo l'intervento dell'Arma Nella notte tra mercoledì e giovedì i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ravenna hanno arrestato un cittadino straniero ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato, violenza e resistenza pubblico ufficiale. 'intervento è scattato quando nel corso della notte i militari, durante un normale servizio di controllo del territorio, hanno notato un uomo che, travisato da un cappuccio, stava facendo movimenti sospetti nei pressi di due furgoni in sosta.