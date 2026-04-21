Furia russa contro Meloni | insulti e accuse di tradimento a Trump
Durante una trasmissione televisiva, il giornalista russo Vladimir Solovyov ha rivolto alla premier italiana un insieme di insulti e accuse di tradimento, scatenando una forte reazione pubblica. Le dichiarazioni sono state trasmesse in diretta e hanno suscitato molte discussioni sui social e nei media. Nessuna delle parti ha rilasciato commenti ufficiali in merito alle dichiarazioni fatte durante la trasmissione.
Il giornalista russo Vladimir Solovyov ha scagliato una serie di attacchi verbali estremamente pesanti contro la premier Meloni durante la trasmissione televisiva Polnyj Kontakt. Durante il programma, il conduttore vicino al Cremlino ha utilizzato un linguaggio volgare e insulti diretti nei confronti della leader italiana, definendola una cattiva donnuccia e un’idiota patentata, oltre a utilizzare l’espressione fascista e il termine composto PuttaMeloni. L’offesa verbale e l’accusa di tradimento verso Trump. Le parole pronunciate da Solovyov non si sono limitate a epiteti volgari, ma hanno toccato corde politiche molto sensibili, colpendo la credibilità internazionale della premier.🔗 Leggi su Ameve.eu
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