Furia russa contro Meloni | insulti e accuse di tradimento a Trump

Durante una trasmissione televisiva, il giornalista russo Vladimir Solovyov ha rivolto alla premier italiana un insieme di insulti e accuse di tradimento, scatenando una forte reazione pubblica. Le dichiarazioni sono state trasmesse in diretta e hanno suscitato molte discussioni sui social e nei media. Nessuna delle parti ha rilasciato commenti ufficiali in merito alle dichiarazioni fatte durante la trasmissione.