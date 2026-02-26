Autocisterna si ribalta lunghe code sulla statale

Un incidente si è verificato nel pomeriggio sulla statale sette tra Taranto e Grottaglie, coinvolgendo un’autocisterna. La corsia si è ribaltata, provocando lunghe code e rallentamenti. La carreggiata è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per gestire la situazione.

Carreggiata chiusa e traffico in tilt sulla statale sette, nel tratto tra Taranto e Grottaglie, a causa di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio. Per cause in corso di accertamento, il conducente di una grossa autocisterna adibita al trasporto di benzina e gasolio ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro il guard rail. Dopo il violento impatto il mezzo si è ribaltato. Subito è scattato l’allarme e sono partite le operazioni di soccorso e bonifica. Per questo si è resa necessaria la provvisoria chiusura della carreggiata. Il traffico è stato deviato ma sulla statale e non solo si sono registrati pesantissimi disagi con lunghe code di mezzi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Autocisterna si ribalta, lunghe code sulla statale Autocisterna esce di strada e si ribalta: dramma sulla statale a Cerignola, morto camionista 26enneLa tragedia sulla strada statale 16 “Adriatica” nei pressi di Cerignola, in provincia di Foggia. Tir si ribalta sulla Pontina, strada chiusa verso Roma: traffico in tilt e lunghe codeIncidente sulla statale 148 Pontina al km 41 ad Aprilia: un tir si è ribaltato bloccando la carreggiata verso Roma. Argomenti discussi: CESENA: Autocisterna si ribalta sull'E45, traffico bloccato. Autocisterna si ribalta, lunghe code sulla stataleCarreggiata chiusa e traffico in tilt sulla statale sette, nel tratto tra Taranto e Grottaglie, a causa di un incidente stradale avvenuto nel ... msn.com A14, autocisterna si ribalta in galleria. Gasolio sull'asfalto, traffico in tiltIl tratto è quello di sempre. Pedaso-Grottammare, pochi chilometri ma tempestati prima di cantieri e poi di incidenti. L'ultimo episodio alle 8 di questa mattina quando un'autocisterna si rovescia all ... rainews.it