Il 20 marzo si celebra il quarantesimo anniversario di McDonald's Italia con una cerimonia a Roma. L'azienda è stata riconosciuta per aver contribuito all'economia del paese e aver dato impulso alla creazione di nuovi posti di lavoro. Inoltre, si sottolinea il ruolo di McDonald's nel valorizzare i territori italiani e promuovere la qualità e la tipicità dei prodotti locali.

Roma, 20 mar. (AdnkronosLabitalia) - “McDonald's ha il merito di aver creato economia e generato nuovi posti di lavoro ma, soprattutto, di aver valorizzato i nostri territori e la qualità e la tipicità dei prodotti italiani. Un comune obiettivo, condiviso con il ministero dell'Agricoltura che punta su quelle filiere in difficoltà come, ad esempio, quelle del miele e dei pomodori pachino. Inserire cibi Dop in menu dedicati è una scelta fondamentale sia per far crescere dei settori prima penalizzati sia per far conoscere e riconoscere a livello internazionale questi prodotti, che dalle aree interne arrivano in una vetrina come questa. Quando si lavora insieme per gli stessi obiettivi si raggiungono risultati straordinari”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Imprese: 40 anni di McDonald's Italia, la voce delle istituzioni

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