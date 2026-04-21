Babu Yallow, immigrato noto per il suo passato giudiziario, ha recentemente dichiarato di voler possedere armi, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. Da mesi, Yallow si sposta tra le province di Pesaro e Cattolica, coinvolto in diversi episodi di resistenza e aggressione. Il suo curriculum include undici denunce per resistenza e altre accuse legate a lesioni e aggressioni rivolte a quattro agenti di polizia e due carabinieri.

Il curriculum criminale di Babu Yallow, l'immigrato fuori controllo che da mesi terrorizza Pesaro e Cattolica, facendo la spola tra Marche ed Emilia Romagna, è impressionante: 11 denunce per resistenza, diverse denunce per lesioni e l'aggressione ai danni di 4 poliziotti e 2 carabinieri. L'inviato di Fuori dal coro, il programma della domenica sera di Rete 4 condotto da Mario Giordano, è riuscito ad avvicinarlo e il servizio è sconcertante: occhiali scuri sul volto, sorriso beffardo stampato in faccia, silenzi di sfida e risposte concise e sprezzanti, come quella "perché mi piace" alla domanda "perché ti vuoi armare". Sullo schermo scorrono le immagini delle sue sfuriate: sfonda una vetrina a calci, getta un bidone contro una parete, vandalizza una strada.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fuori dal coro, Babu Yallow: "Perché voglio le armi", immigrato minaccia agenti

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