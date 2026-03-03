Fuori dal Coro l' immigrato terrore di Siracusa | Il mio nome è Dio ti faccio male

Un immigrato nigeriano, noto come Francis, ha dichiarato di chiamarsi Dio e di essere in grado di fare del male a chi si avvicina. Da mesi, questa persona terrorizza Rossana, una signora di Siracusa, e la comunità locale. La sua presenza e le sue minacce sono al centro di attenzione, creando tensioni tra i residenti e le autorità. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i cittadini della zona.

"Il mio nome è Dio. Se ti avvicini ti faccio del male". A dirlo è Francis, l'immigrato nigeriano che da mesi terrorizza la signora Rossana e l'intera città di Siracusa. A raggiungerlo ci ha pensato l'inviato di Fuori dal Coro che ha raccontato come tutto sia iniziato a novembre dello scorso anno. "Questa persona si aggira nel quartiere e comincia a dare fastidio già da novembre - spiega la signora Rossana -. Bivacca, a 50 metri da qui, si è impossessato di un capannone che è di proprietà privata". Ma è a gennaio che Francis diventa un vero e proprio incubo per Rossana. Una mattina si presenta alla sua porta delirando. Dice di dover installare in un muro dell'appartamento una finestra per permettere a suo figlio Gesù di affacciarsi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

