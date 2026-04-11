Ostia minaccia la troupe di Fuori dal Coro mentre è ai domiciliari | 63enne in carcere

Un uomo di 63 anni è stato arrestato e portato in carcere dopo aver minacciato la troupe di “Fuori dal Coro” mentre era agli arresti domiciliari. L’episodio si è verificato durante un servizio sugli affitti non pagati nella zona di Ostia, e le immagini registrate hanno contribuito alle decisioni delle autorità. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

Ostia, 11 aprile 2026 – Ha minacciato la troupe di “Fuori dal Coro” durante un servizio sugli affitti non pagati a Ostia, ma quelle immagini lo hanno poi portato in carcere. Protagonista della vicenda un 63enne, già ai domiciliari dal 2024 per reati legati agli stupefacenti e contro il patrimonio. L’uomo stava scontando la pena in un appartamento di Ostia Levante, formalmente riconducibile a un familiare. Durante le riprese del programma di approfondimento di Rete 4 condotto da Mario Giordano, è sceso in strada, ha assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti della troupe ed è arrivato a minacciare i giornalisti, costringendoli ad allontanarsi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Ai domiciliari scende in strada a Ostia per aggredire la troupe di Fuori dal Coro: portato in carcereClaudio Maierini, 63 anni, ha aggredito in strada la troupe di Fuori dal Coro mentre realizzava un servizio a Ostia sugli affitti. Firenze, troupe di "Fuori dal Coro" minacciata da un maranza violentoLa troupe di "Fuori dal Coro" è stata vittima di un episodio di forte tensione mentre si trovava a Firenze per documentare il degrado in una zona non... Aggredisce la troupe di Fuori dal coro a Ostia: il caso finisce alla polizia, addio domiciliariUn’aggressione violenta ai danni di una troupe televisiva del programma Mediaset Fuori dal Coro è costato il carcere a un 63enne di Ostia ai domiciliari. Non è bastata l’aggressività verbale a fermare ... msn.com Ostia, è ai domiciliari e aggredisce la troupe di Fuori dal Coro: portato a RebibbiaHa minacciato una troupe televisiva di Fuori dal coro che stava svolgendo un servizio sul fenomeno degli affitti non pagati a Ostia Levante, ma ... iltempo.it